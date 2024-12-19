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На Кубани женщина бросила «коктейль Молотова» в отделение банка

Аферисты убедили женщину бросить бутылку с зажигательной смесью в банкомат в Краснодаре.

На Кубани женщина бросила «коктейль Молотова» в отделение банка, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Несколько дней мошенники названивали 29-летней жительнице Славянского района. Убедив ее, что под залог ее машины кто-то взял кредит, они заставили женщину продать автомобиль. Вырученные 360 тысяч рублей она перевела на «безопасный счет».

После с ней связался «следователь» и убедил, что преступники совершают транзакцию с ее деньгами в краснодарском банке на улице Красных Партизан. Для их поимки куратор внушил ей поджечь отделение банка. Под его указанием она сделала зажигательную смесь в стеклянной бутылке и бросила в находящийся в холле банкомат.

Среди посетителей и сотрудников банка никто не пострадал. Поджигательницу задержали безопасники банка совместно с правоохранителями.

Проводится доследственная проверка. По ее окончанию примут процессуальное решение. Кроме того, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 167 УК РФ, по которой женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Краснодаре преподаватель перевел 2 млн после звонка «декана факультета». Неизвестный убедил мужчину выполнить определенные действия, чтобы «защитить» сбережения. В итоге потерпевший перевел личные накопления в сумме 2 млн 100 тысяч рублей на указанный аферистами счет.