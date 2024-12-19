На Кубани женщина бросила «коктейль Молотова» в отделение банка

После с ней связался «следователь» и убедил, что преступники совершают транзакцию с ее деньгами в краснодарском банке на улице Красных Партизан. Для их поимки куратор внушил ей поджечь отделение банка. Под его указанием она сделала зажигательную смесь в стеклянной бутылке и бросила в находящийся в холле банкомат.