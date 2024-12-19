Грузовой поезд и легковушка столкнулись на ж/д переезде в Нижнем Новгороде

Грузовой поезд и легковушка столкнулись на железнодорожном переезде в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
Происшествие случилось в среду, 18 декабря, днем в районе перегона железнодорожных станций Костариха — Починки в Московском районе. Там столкнулись грузовой поезд и автомобиль «Ситроен С5». Детали аварии не сообщаются, о пострадавших также неизвестно.
Нижегородская транспортная прокуратура организовала проверку.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что четыре смертельных аварии произошло в Нижегородской области за один вечер 17 декабря. В результате ДТП погибли суммарно шесть человек.