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Грузовой поезд и легковушка столкнулись на ж/д переезде в Нижнем Новгороде

Нижегородская транспортная прокуратура организовала проверку.

Источник: Приволжская транспортная прокуратура

Грузовой поезд и легковушка столкнулись на железнодорожном переезде в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Происшествие случилось в среду, 18 декабря, днем в районе перегона железнодорожных станций Костариха — Починки в Московском районе. Там столкнулись грузовой поезд и автомобиль «Ситроен С5». Детали аварии не сообщаются, о пострадавших также неизвестно.

Нижегородская транспортная прокуратура организовала проверку.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что четыре смертельных аварии произошло в Нижегородской области за один вечер 17 декабря. В результате ДТП погибли суммарно шесть человек.