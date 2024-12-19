Генпрокуратура выявила серьезные нарушения в Минпросвещения

«Не так давно мы завершили очередную масштабную проверку. Выяснились большие нарушения в деятельности министерства просвещения, Рособрнадзора. В том числе неэффективное использование денежных средств, которые им на это выделяют. Учебники — это большая проблема. Многократные изменения образовательных процессов приводят к тому, что методические пособия устаревают», — сказал он.
По словам генпрокурора, он внес акты реагирования и обязал министров навести порядок, чтобы дети учились по актуальным пособиям.
«Так нельзя — менять раз в полгода или ежегодно какие-то требования. Здесь нужен порядок», — отметил Краснов.
По его словам, в этом году прокуроры пресекли более 12 тысяч нарушений в сфере образования и привлекли к ответственности порядка двух тысяч должностных лиц за то, что они «не могут систематизировать учебный процесс».
«О результатах этих проверок масштабных мной проинформирован глава нашего государства Владимир Путин», — добавил Краснов.
Сегодня в Совете Федерации прошло совместное заседание комитетов по конституционному законодательству и государственному строительству и по обороне и безопасности. На нем обсуждалось переназначение на должность генерального прокурора.
Игорь Краснов занимает этот пост с 22 января 2020 года.