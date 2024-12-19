В Ангарске женщина едва не погибла из-за загоревшегося холодильника

Пламя, охватившее холодильник, едва не унесло жизнь 67-летней жительницы Ангарска. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области, пожар произошел в многоэтажке 7 микрорайона.
— Огонь быстро охватил комнату из-за того, что искры разлетелись на стоящую рядом мебель. Женщину спасти удалось, сейчас она находится в больнице под наблюдением медиков, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Также спасатели с помощью дыхательного аппарата вывели из задымленного подъезда трех человек. Пламя на семи квадратах тушили 11 специалистов с применением четырех единиц техники. Причиной пожара стало короткое замыкание.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что двухэтажный деревянный жилой дом горел вечером 18 декабря на улице Рабочего Штаба в Иркутске. Сейчас пострадавшим готовы предоставить другое жилье.