В Челябинске два ребенка сбежали из детского сада, заведующую оштрафовали

В Челябинске заведующая детсадом № 379, где не уследили за воспитанниками, по решению мирового судьи получила штраф.
Двое шестилетних детей в сентябре улизнули после прогулки и ушли из садика. Малышей вскоре отыскали — они не успели далеко уйти.
В детсаду после инцидента устроили проверку.
— В учреждении не обеспечено соблюдение требований безопасности жизнедеятельности и здоровья несовершеннолетних, — сообщили в прокуратуре Челябинской области.
За нарушение прав и свобод воспитанников заведующей придется заплатить 10 тыс. рублей.