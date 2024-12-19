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В Челябинске два ребенка сбежали из детского сада, заведующую оштрафовали

В Челябинске оштрафовали заведующую детсадом после побега воспитанников.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске заведующая детсадом № 379, где не уследили за воспитанниками, по решению мирового судьи получила штраф.

Двое шестилетних детей в сентябре улизнули после прогулки и ушли из садика. Малышей вскоре отыскали — они не успели далеко уйти.

В детсаду после инцидента устроили проверку.

— В учреждении не обеспечено соблюдение требований безопасности жизнедеятельности и здоровья несовершеннолетних, — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

За нарушение прав и свобод воспитанников заведующей придется заплатить 10 тыс. рублей.

штрафы