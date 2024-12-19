Для уборки мазута с пляжей Анапы увеличили число людей и техники

Помогать убирать пляжи в Анапе приехали волонтеры из 24 муниципалитетов, а также соседних Новороссийска и Геленджика. Добровольцам выдают инвентарь и средства защиты. В местах уборки мазута организовано дежурство бригад скорой помощи. Для участников ликвидации последствий ЧС работают пункты обогрева и полевые кухни.