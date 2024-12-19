Места размножения афалин в Черном море под угрозой из-за разлива мазута

«Таманский залив играет ключевую роль для размножения черноморских афалин, а Керченский пролив обеспечивает миграцию 38 видов рыб, включая семь краснокнижных. Также здесь проходят пути двух видов морских млекопитающих и десятков видов птиц, из которых 22 занесены в Красную книгу России», — отметил эксперт.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что разлив мазута уже привел к катастрофическим последствиям: в Анапе и Темрюкском районе загрязнены около 50 километров пляжей. Пострадали многочисленные птицы, в том числе краснокнижные, а накануне на берег выбросило мертвого дельфина, покрытого мазутом.



Эксперты подчеркивают, что последствия отравления моря мазутом могут ощущаться десятилетиями. Необходимо принять срочные меры по уборке нефтепродуктов с побережья, чтобы предотвратить дальнейшее распространение загрязнения.



Экологическая катастрофа, произошедшая в Краснодарском крае, стала вызовом для местной экосистемы. Эксперты продолжают оценивать ущерб и искать решения для спасения флоры и фауны региона.