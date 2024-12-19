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В Сальске в квартире многоэтажки взорвался газ

О происшествии сообщил глава администрации Сальского района Владимир Березовский.

По его данным, в многоэтажном доме на ул. Кузнечной в одной из квартир взорвался газовый баллончик для розжига.

«Выбиты стекла, пострадавших нет», — написал в своем Telegram-канале градоначальник.

Подробности случившегося он не указывает.