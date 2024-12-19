В Сальске в квартире многоэтажки взорвался газ

По его данным, в многоэтажном доме на ул. Кузнечной в одной из квартир взорвался газовый баллончик для розжига.
«Выбиты стекла, пострадавших нет», — написал в своем Telegram-канале градоначальник.
Подробности случившегося он не указывает.
О происшествии сообщил глава администрации Сальского района Владимир Березовский.
По его данным, в многоэтажном доме на ул. Кузнечной в одной из квартир взорвался газовый баллончик для розжига.
«Выбиты стекла, пострадавших нет», — написал в своем Telegram-канале градоначальник.
Подробности случившегося он не указывает.