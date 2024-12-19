«Я хотел забрать их к себе». Дедушка погибших детей в Карасуке рассказал о семье

«Я не знаю, как все это случилось. Печка была закрыта, все было в порядке», — сказал мужчина в разговоре с корреспондентом Сиб.фм.
Он добавил, что каждый день общался с дочерью и внуками по видеосвязи. О том, действительно ли 24-летняя мать часто выпивала, как говорят соседи, он не знает.
«Говорят, что гуляла, но мы же не с ней живем. Когда приезжаем, она дома, не пьяная. По телефону каждый вечер разговаривали с ней и с внуками. Позавчера я на работе был, мы общались с детишками, а вчера такая ситуация», — отметил дедушка.
По его словам, в день пожара он хотел забрать внуков к себе в гости, но не получилось из-за личных дел.
«А вечером звонят и говорят, что наших детей больше нет», — добавил дедушка.
Сегодня он ездил в сгоревший дом:
«Там все черное, все обгорело. Плитка на потолке поплавилась».
Дедушка рассказал, что его дочь не работала из-за забот о маленьких детях и получала пособия. Отец малышей жил в том же районе.
«Мы с женой часто покупали для них продукты, привозили печенье, конфеты. Внук практически с нами и жил, а сейчас только неделю назад пошел в садик», — говорит мужчина.
Сейчас семья занимается организацией похорон, собирает необходимые вещи.
«Завтра заберем фотографии, сегодня купим венки и продукты», — заключает дедушка.
Ранее Сиб.фм сообщал, что семья состояла на профилактическом учете, а Следком возбудил уголовное дело по факту происшествия.