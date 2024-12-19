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«Я хотел забрать их к себе». Дедушка погибших детей в Карасуке рассказал о семье

Дедушка двух маленьких детей, которые погибли в пожаре в Карасуке, рассказал подробности их жизни. По его словам, мать воспитывала 4-летнего мальчика и 3-летнюю девочку одна. Что могло случиться, чтобы она оставила их в доме без присмотра, ему неизвестно.

Источник: Freepik

«Я не знаю, как все это случилось. Печка была закрыта, все было в порядке», — сказал мужчина в разговоре с корреспондентом Сиб.фм.

Он добавил, что каждый день общался с дочерью и внуками по видеосвязи. О том, действительно ли 24-летняя мать часто выпивала, как говорят соседи, он не знает.

«Говорят, что гуляла, но мы же не с ней живем. Когда приезжаем, она дома, не пьяная. По телефону каждый вечер разговаривали с ней и с внуками. Позавчера я на работе был, мы общались с детишками, а вчера такая ситуация», — отметил дедушка.

По его словам, в день пожара он хотел забрать внуков к себе в гости, но не получилось из-за личных дел.

«А вечером звонят и говорят, что наших детей больше нет», — добавил дедушка.

Сегодня он ездил в сгоревший дом:

«Там все черное, все обгорело. Плитка на потолке поплавилась».

Дедушка рассказал, что его дочь не работала из-за забот о маленьких детях и получала пособия. Отец малышей жил в том же районе.

«Мы с женой часто покупали для них продукты, привозили печенье, конфеты. Внук практически с нами и жил, а сейчас только неделю назад пошел в садик», — говорит мужчина.

Сейчас семья занимается организацией похорон, собирает необходимые вещи.

«Завтра заберем фотографии, сегодня купим венки и продукты», — заключает дедушка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что семья состояла на профилактическом учете, а Следком возбудил уголовное дело по факту происшествия.

несчастный случай