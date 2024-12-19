«Я хотел забрать их к себе». Дедушка погибших детей в Карасуке рассказал о семье

«Говорят, что гуляла, но мы же не с ней живем. Когда приезжаем, она дома, не пьяная. По телефону каждый вечер разговаривали с ней и с внуками. Позавчера я на работе был, мы общались с детишками, а вчера такая ситуация», — отметил дедушка.