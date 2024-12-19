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Донской судья помещен под домашний арест

Его действия нанесли ущерб бюджету РФ на сумму более 70 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Вынесение заведомо неправосудного решения», «Служебный подлог», «Мошенничество при получении выплат» и «Покушение на мошенничество при получении выплат» в отношении бывшего судьи Шахтинского городского суда Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области.

— По данным следствия, в период с сентября 2018 года по декабрь 2021 года он, действуя в составе организованной группы, фальсифицировал протоколы судебных заседаний и выносил заведомо неправосудные и подложные решения суда о предоставлении социальных выплат при переселении из ветхого жилья гражданам, не имеющим на это право, — говорится в сообщении.

Впоследствии на основании подложных судебных решений администрацией города Шахты гражданам производились выплаты, в результате чего бюджету причинен ущерб в особо крупном размере.

— Ущерб бюджету Российской Федерации от указанной противоправной деятельности составил более 70 млн рублей, — уточняет пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

В настоящее время бывшему судье предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.