Донской судья помещен под домашний арест

— По данным следствия, в период с сентября 2018 года по декабрь 2021 года он, действуя в составе организованной группы, фальсифицировал протоколы судебных заседаний и выносил заведомо неправосудные и подложные решения суда о предоставлении социальных выплат при переселении из ветхого жилья гражданам, не имеющим на это право, — говорится в сообщении.