Донской судья помещен под домашний арест

Возбуждено уголовное дело по статьям «Вынесение заведомо неправосудного решения», «Служебный подлог», «Мошенничество при получении выплат» и «Покушение на мошенничество при получении выплат» в отношении бывшего судьи Шахтинского городского суда Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области.
— По данным следствия, в период с сентября 2018 года по декабрь 2021 года он, действуя в составе организованной группы, фальсифицировал протоколы судебных заседаний и выносил заведомо неправосудные и подложные решения суда о предоставлении социальных выплат при переселении из ветхого жилья гражданам, не имеющим на это право, — говорится в сообщении.
Впоследствии на основании подложных судебных решений администрацией города Шахты гражданам производились выплаты, в результате чего бюджету причинен ущерб в особо крупном размере.
— Ущерб бюджету Российской Федерации от указанной противоправной деятельности составил более 70 млн рублей, — уточняет пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
В настоящее время бывшему судье предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.