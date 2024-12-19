Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сорвала цепочку с шеи: угрожая, похитила украшения у подруги жительница Хабаровского края

Женщина сорвала украшения с подруги в Хабаровском крае.

Источник: Комсомольская правда

В Бикине женщина во время застолья похитила золотые украшения у подруги. Ущерб составил больше 92 тысяч рублей. Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Все началось с совместного застолья. Местная жительница сорвала с шеи подруги цепочку и попросила сожителя сдать ее в ломбард. Полученные деньги потратили на продукты и алкоголь.
«На этом женщина не остановилась. На следующий день она, угрожая, заставила подругу отдать золотые серьги. Потерпевшая обратилась в полицию», — рассказали в ОМВД России по Бикинскому району.

Украшения вернули владелице. Суд признал виновной ранее судимую женщину по статье о грабеже. Ей назначено три года колонии общего режима.