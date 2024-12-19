Сорвала цепочку с шеи: угрожая, похитила украшения у подруги жительница Хабаровского края

Все началось с совместного застолья. Местная жительница сорвала с шеи подруги цепочку и попросила сожителя сдать ее в ломбард. Полученные деньги потратили на продукты и алкоголь.

«На этом женщина не остановилась. На следующий день она, угрожая, заставила подругу отдать золотые серьги. Потерпевшая обратилась в полицию», — рассказали в ОМВД России по Бикинскому району.