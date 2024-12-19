Хлопок газа произошел в одной из многоэтажек Сальска

Хлопок газового баллончика произошел в одном из жилых домов Сальска. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал глава районной администрации Владимир Березовский. Пост был опубликован вечером 18 декабря.
— Бытовое происшествие случилось в многоэтажном доме на улице Кузнечной. В одной из квартир взорвался газовый баллончик для розжига, — сообщил Владимир Березовский.
По словам чиновника, после хлопка оказались выбиты стекла, пострадавших не было. Известно, что на место привлекались оперативные службы.