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Хлопок газа произошел в одной из многоэтажек Сальска

Газовый баллончик разорвался в доме на Кузнечной в Сальске.
Источник: Комсомольская правда

Хлопок газового баллончика произошел в одном из жилых домов Сальска. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал глава районной администрации Владимир Березовский. Пост был опубликован вечером 18 декабря.

— Бытовое происшествие случилось в многоэтажном доме на улице Кузнечной. В одной из квартир взорвался газовый баллончик для розжига, — сообщил Владимир Березовский.

По словам чиновника, после хлопка оказались выбиты стекла, пострадавших не было. Известно, что на место привлекались оперативные службы.