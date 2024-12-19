Шесть автомобилей столкнулись на Петровской набережной в Воронеже

Сразу шесть легковых автомобилей столкнулись на Петровской набережной в Воронеже 18 декабря. Подробности о ДТП рассказали в ГУ МВД по региону.
На участке дороги возле дома № 23Б 28-летний водитель автомобиля «Киа Серато» выехал на встречную полосу и там столкнулся с «БМВ», за рулем которого находился 40-летний мужчина. Произошло это примерно в 15.30. Затем произошло столкновение еще с четырьмя машинами: «Лексусом», двумя «Ладами Гранта» и «Ладой Веста», движущихся в попутном направлении.
В результате ДТП травмы получила 45-летняя пассажирка автомобиля «Киа Серато». Женщину госпитализировали. Через некоторое время за медицинской помощью обратился и водитель.
По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.