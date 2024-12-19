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Названа причина столкновения двух поездов в Мурманской области

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Причиной столкновения двух поездов в Мурманской области, предварительно, стало самопроизвольное движение неисправного грузового состава, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Источник: РИА "Новости"

«Предварительная причина столкновения — самопроизвольное движение неисправного грузового поезда с рудой с примыкающего пути», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате этого произошло столкновение с хвостовыми вагонами проходящего пассажирского поезда.

В среду в 16.15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург, в котором, как сообщали РЖД, было 326 пассажиров, с вагонами грузового состава. Несколько вагонов пассажирского поезда и грузовые вагоны сошли с рельсов. Из-за аварии пострадал 31 человек, из них пятеро детей. Госпитализировано 14 человек, из них четыре человека в тяжёлом состоянии. Два человека погибли.

РЖД