В Петербурге турист из Турции стал жертвой вымогателей

«Не желаю отступать, иностранец позвонил своему знакомому, проживающему в Мурино, и попросил достать запрещенные вещества. Товарищ откликнулся и спустя короткое время привез и передал вышедшему на улицу интуристу почти 5 граммов марихуаны. Тот бросился обратно в квартиру к девушкам. Однако там его уже поджидали двое суровых незнакомцев. Они стали избивать потерпевшего и потребовали 1 300 000 рублей… в противном случае угрожая вызвать полицию и “сдать” иностранца за хранение наркотиков», — приводит ГУМВД историю «приключений» иностранца в России.