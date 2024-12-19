«Я не хотела его смерти»: последнее слово суду сказала обвиняемая в убийстве брата

«Всю жизнь я за ним ухаживала, мама говорила его не бросать. Смерти его не желала, хотела спасти. Я ухаживала за слепой мамой, троих детей воспитала, за ним всю жизнь ухаживала. Если бы что-то плохо и было, то у меня бы забрали и брата, и детей», — рассказала она суду.
9 декабря в Верховном суде Татарстана присяжные признали 60-летнюю местную жительницу виновной в убийстве брата-инвалида.
Жили сестра с братом в деревне Корноухово Кайбицкого района Татарстана. Из переписки Надежды с подругой, которую изучило следствие, выяснилось, что такой жизнью и братом женщина была недовольна. Рассказывала о том, что ей тяжело, что дома постоянно пахнет испражнениями.
На последнем заседании был допрошен эксперт, который проводил вскрытие тела убитого брата Надежды Захаровой. Эксперт настаивал на том, что причиной смерти является механическая асфиксия — мужчину задушили.
Адвокаты же утверждают, что повреждения, которые могут указывать на удушение со стороны Надежды, появились в тот момент, когда она пыталась спасти брата. Согласно их версии, после падения мужчина начал задыхаться, и Надежда начала растирать ему грудь и шею снегом, в результате чего образовались синяки.
Прокурор запросил для обвиняемой 13 лет лишения свободы. Уже сегодня Верховный суд РТ примет решение по делу Надежды Захаровой.