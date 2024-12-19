«Я не хотела его смерти»: последнее слово суду сказала обвиняемая в убийстве брата

«Всю жизнь я за ним ухаживала, мама говорила его не бросать. Смерти его не желала, хотела спасти. Я ухаживала за слепой мамой, троих детей воспитала, за ним всю жизнь ухаживала. Если бы что-то плохо и было, то у меня бы забрали и брата, и детей», — рассказала она суду.