Браконьеров осудили за незаконное убийство семи косуль в Иркутской области

В Иркутской области вынесли приговор четырем браконьерам, которые застрелили семь косуль и причинили природному фонду ущерб на 280 тысяч. Как сообщили КП-Иркутск в МВД и прокуратуре региона, мужчин задержали в сентябре 2024 в Эхирит-Булагатском районе.
Напомним, началось все с того, что правоохранители остановили внедорожник, хотели проверить документы водителя, однако в салоне авто увидели снаряжение, в багаже — туши косуль, охота на которых была запрещена. Тогда мужчины назвались туристами, дичь якобы купили у местных жителей. Только вот во время допроса запутались в показаниях и во всем признались.
— Браконьеров в возрасте от 45 до 54 лет доставили в отделение полиции. Изъяли у них оружие, машину, охотничьи ножи, тепловизор, системы навигации, рации, сигнальную ракетницу и другое снаряжение. Незаконную добычу передали на ветеринарную экспертизу, — сообщили в полиции.
Сейчас суд вынес приговор. Один из подсудимых должен выплатить штраф в размере 450 тысяч рублей. Еще трем участникам назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Оружие и автомобиль «Тойота Ленд Крузер Прадо» конфисковали в собственность государства.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что менеджер из Братска оформила кредиты и отдала мошенникам около пяти миллионов.