Браконьеров осудили за незаконное убийство семи косуль в Иркутской области

Напомним, началось все с того, что правоохранители остановили внедорожник, хотели проверить документы водителя, однако в салоне авто увидели снаряжение, в багаже — туши косуль, охота на которых была запрещена. Тогда мужчины назвались туристами, дичь якобы купили у местных жителей. Только вот во время допроса запутались в показаниях и во всем признались.