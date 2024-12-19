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Появились кадры задержания подозреваемого в убийстве генерала Кириллова

ФСБ показала задержание гражданина Узбекистана, причастного к убийству Кириллова.

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. ФСБ России показала видео с кадрами задержания гражданина Узбекистана, причастного к убийству начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова.

На ролике видно, как оперативники поднимаются по лестнице в подъезде и заходят в помещение, где находятся несколько человек. Далее демонстрируется, как задержанный на улице сидит на коленях, его руки заведены за спину и закованы в наручники.

Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник майор Илья Поликарпов. Уголовное дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.

В среду ФСБ и СК сообщили о задержании исполнителя теракта — гражданина Узбекистана 1995 года рождения. Он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, которые обещали ему за преступление 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.