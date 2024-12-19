Сестра парня, выбросившего девушку из окна, рассказала о семье

Сестра подростка из села Гамово под Пермью, который выбросил из окна 9-го этажа 14-летнюю девушку и погиб сам, рассказала perm.aif.ru о его семье и обстоятельствах, в которых он рос.
По словам старшей сестры молодого человека (у них одна мать, но разные отцы), оба его родителя систематически употребляли алкоголь, в семье постоянно происходили конфликты, заканчивающиеся насилием, — она приводит в пример конкретный случай, когда мужчина бил жену, у которой на руках в этот момент был маленький Женя (имя погибшего несовершеннолетнего изменено).
Именно с этим девушка связывает проблемы с вниманием и выражением эмоций, которые проявлялись у её брата с детства. Она подчёркивает, что парень был очень умным, но крайне эмоциональным. Проблемы дома и трудности с концентрацией отражались на учёбе: по словам сестры, учителя Жени давили на него, требуя повышения успеваемости, но не проявляли должного внимания к ситуации в его семье.
В какой-то момент юноша даже сбежал из дома. Его сестра рассказала perm.aif.ru, что некоторое время он провёл в «доме ребёнка», но затем руководитель учреждения отправил его домой, чтобы он «заботился о матери». Редакция пока не получила комментарий министерства соцразвития Прикамья по поводу этих сведений.
После окончания 9-го класса молодой человек стал жить один: его мама переехала в квартиру в том же доме к мужчине (с отцом Жени она рассталась несколько лет назад). По словам её дочери, с сыном женщина поддерживала тёплые отношения, постоянно общалась и часто виделась.
Женя обращался за психологической помощью и принимал антидепрессанты (об этом, помимо его сестры, perm.aif.ru сообщали и другие источники), однако по каким-то причинам предотвратить трагедию не получилось. 16 декабря он сбросил с балкона свою 14-летнюю подругу и погиб сам.