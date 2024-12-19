Сестра парня, выбросившего девушку из окна, рассказала о семье

Именно с этим девушка связывает проблемы с вниманием и выражением эмоций, которые проявлялись у её брата с детства. Она подчёркивает, что парень был очень умным, но крайне эмоциональным. Проблемы дома и трудности с концентрацией отражались на учёбе: по словам сестры, учителя Жени давили на него, требуя повышения успеваемости, но не проявляли должного внимания к ситуации в его семье.