Мужчина поплатится за продажу чужого смартфона в Хабаровске

Житель Хабаровска потерял телефон стоимостью 40 тысяч рублей. Мужчина нашел его на улице и продал за пять тысяч. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В полицию Хабаровска обратился житель Индустриального района. Он рассказал, что потерял телефон. А когда хотел расплатиться за покупки в магазине, обнаружил пропажу.
Полицейские задержали 29-летнего мужчину. Он рассказал, что нашел телефон на улице и решил продать его за пять тысяч рублей. Деньги потратил на личные нужды, — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
У мужчины изъяли телевизор в счет возмещения ущерба. По факту кражи завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет колонии.