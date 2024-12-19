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Мужчина поплатится за продажу чужого смартфона в Хабаровске

На мужчину завели уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

Житель Хабаровска потерял телефон стоимостью 40 тысяч рублей. Мужчина нашел его на улице и продал за пять тысяч. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В полицию Хабаровска обратился житель Индустриального района. Он рассказал, что потерял телефон. А когда хотел расплатиться за покупки в магазине, обнаружил пропажу.

Полицейские задержали 29-летнего мужчину. Он рассказал, что нашел телефон на улице и решил продать его за пять тысяч рублей. Деньги потратил на личные нужды, — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

У мужчины изъяли телевизор в счет возмещения ущерба. По факту кражи завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет колонии.