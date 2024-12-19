Смертельное ДТП со взрывом расследуют в Приморье

Но самыми частыми причинами ДТП в Приморье являются превышение безопасной скорости движения, а также нарушение правил проезда перекрёстков. Последнее ДТП по этой причине было зарегистрировано 16 декабря в Уссурийске у дома № 49 на улице Пушкина. 45-летняя автомобилистка за рулём Honda HR-V, следуя в сторону улицы Плеханова со стороны улицы Крестьянской, выехала на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, где протаранила машины Honda Shuttle и Toyota Aqua Hybrid. Травмы разной степени тяжести получили четыре человека: виновница аварии, находившийся с ней 38-летний пассажир, 24-летний водитель и 20-летняя пассажирка Honda Shuttle. В «Тойоте» находился только 24-летний водитель, он не пострадал. Ранее виновница аварии привлекалась к ответственности за превышение допустимой скорости. На момент ДТП полис ОСАГО автомобилистки не действовал.