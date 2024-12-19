Смертельное ДТП со взрывом расследуют в Приморье

67-летний водитель вёл автомобиль Toyota ToyoAce по направлению от Камня-Рыболова к Хоролю. На 64-м километре автодороги «Михайловка — Турий Рог» под капотом автомобиля что-то взорвалось, и салон машины начал заполняться паром.
Водитель в условиях нулевой видимости потерял управление транспортным средством и загнал его в кювет, «Тойота» опрокинулась. Сам водитель не пострадал, но погибли его пассажирки — женщины в возрасте 41 года и 59 лет. Ещё два пассажира госпитализированы с травмами — 19-летняя девушка и 27-летний мужчина.
Полиция подчёркивает, что автокатастрофа произошла на участке, который не является очагом аварийности. Погодные условия были благоприятные, асфальт на дороге — более-менее ровный. Вероятно, на водителя «Тойоты» возложат ответственность за автокатастрофу, так как он должен был перед поездкой убедиться, что оно технически исправно.
Но самыми частыми причинами ДТП в Приморье являются превышение безопасной скорости движения, а также нарушение правил проезда перекрёстков. Последнее ДТП по этой причине было зарегистрировано 16 декабря в Уссурийске у дома № 49 на улице Пушкина. 45-летняя автомобилистка за рулём Honda HR-V, следуя в сторону улицы Плеханова со стороны улицы Крестьянской, выехала на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, где протаранила машины Honda Shuttle и Toyota Aqua Hybrid. Травмы разной степени тяжести получили четыре человека: виновница аварии, находившийся с ней 38-летний пассажир, 24-летний водитель и 20-летняя пассажирка Honda Shuttle. В «Тойоте» находился только 24-летний водитель, он не пострадал. Ранее виновница аварии привлекалась к ответственности за превышение допустимой скорости. На момент ДТП полис ОСАГО автомобилистки не действовал.
Женщине грозят штрафы на сумму свыше 5 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до полутора лет.