В Приморье пенсионерка из числа Детей войны осталась без воды дома

«В подъезде проходит трубопровод, который не был изолирован. Из-за этого он замёрз, что создало проблемы с коммунальными услугами для пожилой женщины. Прокуратура не только проконтролировала принятие первоначальных мер по восстановлению водоснабжения, но и обеспечит оперативное проведение работ по изоляции трубопровода, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Приморского края.