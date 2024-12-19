В Приморье пенсионерка из числа Детей войны осталась без воды дома

В Приморском крае в городе Находка пенсионерка осталась без холодного водоснабжения. Об этом сообщили соседи пенсионерки Аллы Васильевны Бочкаревой. Также они рассказали, что женщина из числа детей войны, 1939 года рождения. На место быстро приехали работники прокуратуры.
«В подъезде проходит трубопровод, который не был изолирован. Из-за этого он замёрз, что создало проблемы с коммунальными услугами для пожилой женщины. Прокуратура не только проконтролировала принятие первоначальных мер по восстановлению водоснабжения, но и обеспечит оперативное проведение работ по изоляции трубопровода, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Приморского края.
В ходе выезда на место были обнаружены и другие проблемы, связанные с содержанием общего имущества в доме. В связи с этим прокурор города Сергей Обухов взял ситуацию под личный контроль и потребовал от управляющей компании принять меры и обеспечить надлежащее обслуживание мест общего пользования в многоквартирном доме.