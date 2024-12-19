Мертвую женщину нашли в колодце в Экибастузе

Информация об обнаружении тела появилась в одном из пабликов в Instagram*, посвященном Экибастузу. Указывалось, что его нашли в колодце на пересечении улиц Пшенбаева и Машхура Жусупа. В полиции рассказали, что в колодце часто собираются люди без определенного места жительства. На теле скончавшейся женщины признаков насильственной смерти не обнаружили.