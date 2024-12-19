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Мертвую женщину нашли в колодце в Экибастузе

В Экибастузе мертвую женщину обнаружили в колодце на пересечении улиц. На ее теле не нашли признаков насильственной смерти. Личность погибшей удалось установить, передает корреспондент NUR.KZ.

Информация об обнаружении тела появилась в одном из пабликов в Instagram*, посвященном Экибастузу. Указывалось, что его нашли в колодце на пересечении улиц Пшенбаева и Машхура Жусупа. В полиции рассказали, что в колодце часто собираются люди без определенного места жительства. На теле скончавшейся женщины признаков насильственной смерти не обнаружили.

«Личность женщины установлена. Назначена экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в ДП Павлодарской области.

Отмечается, что установить личность погибшей удалось по отпечаткам пальцев.

* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

несчастный случай