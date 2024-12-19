Житель Салавата получил семь лет «строгача» за то, что разбил голову знакомого молотком

В башкирском городе Салават мужчина предстал перед судом за жестокое избиение. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры.
Во время попойки между мужчиной и его знакомым вспыхнул конфликт. В какой-то момент ситуация накалилась, и подсудимый взял молоток и ударил им собутыльника по голове. В результате потерпевший получил перелом теменной кости и ушибленную рану головы.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета в качестве оружия». Мужчина не признал вину. Салаватский городской назначил ему семь лет колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
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