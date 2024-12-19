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В Ростовской области при пожаре в частном доме погибла 59-летняя женщина

Смертельный пожар из-за короткого замыкания произошел в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Чертково Ростовской области при пожаре в частном доме погибла 59-летняя женщина. Об этом утром 19 декабря рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

— Вызов на улицу Розы Люксембург поступил около 6:50 утра. Пламя потушили на 40 квадратных метрах. На месте работали 12 человек, использовалось три спецмашины, — сообщили в экстренном ведомстве.

Предварительно, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки. Жителям Дона напоминают: нужно периодически проверять состояние проводки, нельзя перегружать сеть, а также оставлять без присмотра работающие электроприборы.

Ранее стало известно о хлопке газа в одной из многоэтажек Сальска.