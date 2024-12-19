Рассылки от «налоговой» отправляют мошенники казахстанцам

Чтобы не попасть в ловушку мошенников, в департаменте рекомендуют гражданам и предпринимателям проявлять особую бдительность, не доверять сомнительным рассылкам и тем более не переходить по ссылкам в них. Ну и, конечно, не перечислять деньги сомнительным собеседникам.