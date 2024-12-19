Три человека пострадали в массовом ДТП на воронежской трассе

ДТП с участием трех легковушек произошло в Хохольском районе 18 декабря. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.
Авария произошла днем в 14:30 на 58 км автодороги Р-194 «Воронеж-Луганск». 61-летний водитель на «ВАЗе» не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с автомобилем «Ниссан», за рулем которого находился 75-летний мужчина.
Иномарку отбросило на проезжающий «Рено». Им управлял 30-летний водителя. В итоге по скорой увезли в больницу водителей обеих иномарок, а также 74-летнюю пассажирку «Ниссана». Полиция проводит проверку.