Стало известно, насколько часто в Екатеринбурге встречается ботулизм

Чаще всего болезнь сопровождается очень тяжелым течением. В первые сутки фиксируются диарея и рвота, а потом отмечаются общее недомогание, задержка стула, непроизвольное опущение век, затруднения при глотании, слабость в конечностях, чувство нехватки воздуха и сухость во рту.
Количество симптомов может зависеть от тяжести заболевания. Медики в любом случае советуют немедленно обратиться к врачу, так как сыворотка от ботулизма окажет максимальное действие, если поставить ее оперативно.
Напомним, ранее две жительницы Екатеринбурга заболели ботулизмом. Сейчас они находятся в реанимации.