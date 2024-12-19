Стало известно, насколько часто в Екатеринбурге встречается ботулизм

Чаще всего болезнь сопровождается очень тяжелым течением. В первые сутки фиксируются диарея и рвота, а потом отмечаются общее недомогание, задержка стула, непроизвольное опущение век, затруднения при глотании, слабость в конечностях, чувство нехватки воздуха и сухость во рту.