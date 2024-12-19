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Стало известно, насколько часто в Екатеринбурге встречается ботулизм

В Екатеринбурге через инфекционную службу горбольницы № 40 в год проходит один-два пациента с ботулизмом. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

Чаще всего болезнь сопровождается очень тяжелым течением. В первые сутки фиксируются диарея и рвота, а потом отмечаются общее недомогание, задержка стула, непроизвольное опущение век, затруднения при глотании, слабость в конечностях, чувство нехватки воздуха и сухость во рту.

Количество симптомов может зависеть от тяжести заболевания. Медики в любом случае советуют немедленно обратиться к врачу, так как сыворотка от ботулизма окажет максимальное действие, если поставить ее оперативно.

Напомним, ранее две жительницы Екатеринбурга заболели ботулизмом. Сейчас они находятся в реанимации.

здоровье