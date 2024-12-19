Суд в Волгограде отказался выпустить Александра Пака из СИЗО

Напомним, что многодетная мама Екатерина Буравлева получила тяжелые травмы после того, как ее переехал многотонный внедорожник пенсионера. Водитель скрылся на своем BMW X6 с места происшествия. Женщину госпитализировали, а затем перевезли в НИИ Склифосовского. Несмотря на усилия врачей, она скончалась. Ее похоронили 4 декабря.