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Состояние воздуха в Темрюкском района и Анапе соответствует нормам

Состояние воздуха в Темрюкском района и Анапе соответствует нормам, сообщает региональный Оперативный штаб.

Роспотребнадзор регулярно проверяет состояние атмосферного воздуха в тех населенных пунктах, где береговая линия загрязнена нефтепродуктами.

По данным ведомства, показатели соответствуют установленным санитарно-гигиеническим нормативам.

Напомним, в Темрюкском районе 350 волонтеров вышли очищать берег от нефтепродуктов.

Также мы сообщали, что в Анапе на уборке пляжей увеличилось количество людей и техники. Муниципальные образования края предоставили 70 спецмашин. Всего в Анапе и Темрюкском районе 19 декабря будет задействовано около 200 единиц техники.

экология