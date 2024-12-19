Состояние воздуха в Темрюкском района и Анапе соответствует нормам

Роспотребнадзор регулярно проверяет состояние атмосферного воздуха в тех населенных пунктах, где береговая линия загрязнена нефтепродуктами.
По данным ведомства, показатели соответствуют установленным санитарно-гигиеническим нормативам.
Напомним, в Темрюкском районе 350 волонтеров вышли очищать берег от нефтепродуктов.
Также мы сообщали, что в Анапе на уборке пляжей увеличилось количество людей и техники. Муниципальные образования края предоставили 70 спецмашин. Всего в Анапе и Темрюкском районе 19 декабря будет задействовано около 200 единиц техники.