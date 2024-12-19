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Более 25 тысяч пачек сигарет изъяли в Иркутской области с начала 2024

Полицейские завели 44 уголовных дела.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области на постоянной основе проходят проверки в сфере незаконного оборота никотиносодержащей продукции. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МВД, с начала 2024 изъяли более 25,5 тысяч пачек сигарет и более 14 тысяч бутылок жидкости для электронных сигарет. Товар продавали без соответствующих акцизных марок.

— На этом же основании забрали около 2,1 тысячи электронных сигарет, вейпов и других устройств для испарения табачного раствора, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Полицейские завели 44 уголовных дела и составили 23 административных протокола.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пламя, охватившее холодильник, едва не унесло жизнь 67-летней жительницы Ангарска. Огонь быстро охватил комнату из-за того, что искры разлетелись на стоящую рядом мебель.