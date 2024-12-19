Более 25 тысяч пачек сигарет изъяли в Иркутской области с начала 2024

В Иркутской области на постоянной основе проходят проверки в сфере незаконного оборота никотиносодержащей продукции. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МВД, с начала 2024 изъяли более 25,5 тысяч пачек сигарет и более 14 тысяч бутылок жидкости для электронных сигарет. Товар продавали без соответствующих акцизных марок.