Более 25 тысяч пачек сигарет изъяли в Иркутской области с начала 2024

В Иркутской области на постоянной основе проходят проверки в сфере незаконного оборота никотиносодержащей продукции. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МВД, с начала 2024 изъяли более 25,5 тысяч пачек сигарет и более 14 тысяч бутылок жидкости для электронных сигарет. Товар продавали без соответствующих акцизных марок.
— На этом же основании забрали около 2,1 тысячи электронных сигарет, вейпов и других устройств для испарения табачного раствора, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Полицейские завели 44 уголовных дела и составили 23 административных протокола.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пламя, охватившее холодильник, едва не унесло жизнь 67-летней жительницы Ангарска. Огонь быстро охватил комнату из-за того, что искры разлетелись на стоящую рядом мебель.