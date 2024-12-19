Мужчина погиб на пожаре в пятиэтажке в Воронежской области

Пожар вспыхнул ночью в многоквартирном доме № 5 на улице Строителей. В 3:26 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире на 4-м этаже. В комнате общей площадью 12 кв. м были повреждены огнем домашние вещи и мебель на 6 «квадратах». Работали два отделения пожарно-спасательной части: восемь человек и две единицы спецтехники. Пожар ликвидировали в 4:34.