Мужчина погиб на пожаре в пятиэтажке в Воронежской области

В квартире пятиэтажного дома в поселке Подгоренский Воронежской области произошел пожар, который унес жизнь 42-летнего мужчины. Прибывшие на вызов спасатели вывели из здания 26 человек. Двое были эвакуированы в масках спасаемого. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС в четверг, 19 декабря.
Пожар вспыхнул ночью в многоквартирном доме № 5 на улице Строителей. В 3:26 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире на 4-м этаже. В комнате общей площадью 12 кв. м были повреждены огнем домашние вещи и мебель на 6 «квадратах». Работали два отделения пожарно-спасательной части: восемь человек и две единицы спецтехники. Пожар ликвидировали в 4:34.
Ранее в областном центре пожар произошел в пятиэтажном доме на улице Артамонова. Пожарные эвакуировали более 20 человек с масками спасаемого. Пострадал 54-летний мужчина — он получил ожоги руки.