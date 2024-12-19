На Кубани после ЧП с танкерами спасатели обследовали 130 км береговой линии

На Кубани после ЧП с танкерами обследовали 130 км береговой линии, сообщает пресс-служба МЧС России.
Напомним, в Краснодарском крае продолжают устранять последствия разлива мазута после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря.
Расчистку отдельных участков от нефтепродуктов вели всю ночь. Как уточнили в ведомстве, на месте работают более пяти тысяч спасателей и волонтеров.
Ранее мы рассказывали, что в Темрюкском районе 350 волонтеров вышли очищать берег от нефтепродуктов. Среди добровольцев на помощь вышли сотрудники администрации и предприятий, казаки. Волонтерам выдали инвентарь для работы.
Мы писали, в Анапе на уборке пляжей увеличилось количество людей и техники. Муниципальные образования края предоставили 70 спецмашин. Всего в Анапе и Темрюкском районе 19 декабря будет задействовано около 200 единиц техники.