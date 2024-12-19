Красноярец шантажировал жену раскрытием тайны о ВИЧ ради квартиры

«Муж хотел, чтобы она отказалась от своей части в квартире, хотя она практически сама платила за нее ипотеку, оставила одного из детей — второй не от него. Девушка пила препараты и его не заразила, но он собирался заявить, что она угрожала ему заражением. Плюс шантажировал тем, что расскажет о том, что она ВИЧ-положительна на ее работе. Она мастер маникюра», — рассказала Мария.