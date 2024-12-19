Красноярец шантажировал жену раскрытием тайны о ВИЧ ради квартиры

Житель Красноярска захотел забрать долю жены на право владения квартирой и начал ее шантажировать тем, что она больна ВИЧ. Об этой истории рассказала известная российская активистка, руководитель движения «Сибирячки Плюс» Мария Петрова.
В некоммерческую организацию Марии обратилась красноярка, которая рассказала, что ее муж пытался отобрать у нее право на долю собственности в квартире. В случае отказа супруг грозил подать на женщину заявление в полицию с жалобой на умышленное заражение ВИЧ. Тогда жительнице краевого центра грозило бы уголовное наказание по статье 122 УК РФ и тюремный срок до 5 лет.
«Муж хотел, чтобы она отказалась от своей части в квартире, хотя она практически сама платила за нее ипотеку, оставила одного из детей — второй не от него. Девушка пила препараты и его не заразила, но он собирался заявить, что она угрожала ему заражением. Плюс шантажировал тем, что расскажет о том, что она ВИЧ-положительна на ее работе. Она мастер маникюра», — рассказала Мария.
Судя по всему, угрозы так и не дошли до дела, так как активисты помогли сибирячке.
Подобный случай вряд ли единственный. В России и в Сибири остается большое количество ВИЧ-инфицированных. И еще больше — под угрозой заражения. Факторы, почему так сложилось, можно выделять и выделять. Основной путь передачи ВИЧ — это гетеросексуальный половой акт, поэтому отсюда можно сделать вывод, что основная причина — отсутствие культуры полового воспитания. Не учат, что надо использовать контрацепцию. И если рассказывать, что от ВИЧ и других вирусов может защитить презерватив, то это позволит уберечь людей.
В конце ноября — начале декабря в рамках недели борьбы со СПИДом и информирования о венерических заболеваниях активисты проводят просветительские мероприятия. Рассказывают интересующимся не только о контрацепции и ее пользе, но и о важности тестирования организма и его иммунитета. Также участницы движения «Сибирячки Плюс» создавали собственные информационные проекты, в том числе в формате рисунков, на которых представляли, что такое иммунитет и как его защитить.
«Информируя, мы можем минимизировать риски, но локализовать и ликвидировать проблему в ближайшее время вряд ли получится», — заявила Мария Петрова.
Но даже если человек заразился ВИЧ, это не повод для его клеймения или изоляции, считает активистка. Однако в обществе сохраняется огромное количество стереотипов о людях с вирусом имуннодефицита, что позволяет некоторым манипулировать с этой особенностью. Борьба с предрассудками через информирование позволит многим жить и развиваться несмотря ни на что.
Примечательно, что по статистике мужчины в Красноярском крае чаще женщин болеют ВИЧ.