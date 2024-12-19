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Бодайбинца осудили за наезд на инспектора ДПС

44-летнего бодайбинца осудили за наезд на инспектора ДПС. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Источник: УГИБДД РФ по Иркутской области

6 августа 2022 года ночью обвиняемый на автомобиле Porsche Makan был остановлен дорожными инспекторами для проверки документов. Документов на машину у мужчины не было, равно как и прав. Внешне он был пьян. На требование покинуть машину и пойти на освидетельствование автомобилист резко рванул с места, сбив инспектора, и скрылся.

Мужчину задержали в кратчайшее время у него дома. Суд поместил его под домашний арест. Своей вины мужчина не признал. Суд приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.