Бодайбинца осудили за наезд на инспектора ДПС

6 августа 2022 года ночью обвиняемый на автомобиле Porsche Makan был остановлен дорожными инспекторами для проверки документов. Документов на машину у мужчины не было, равно как и прав. Внешне он был пьян. На требование покинуть машину и пойти на освидетельствование автомобилист резко рванул с места, сбив инспектора, и скрылся.