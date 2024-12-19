В Минске три автомобиля столкнулись из-за несоблюдения дистанции, рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, 19 декабря, в четверг, примерно в 08.40 28-летний водитель Geely ехал по проспекту Дзержинского. На третьем уровне транспортной развязки с проспектом Жукова по причине несоблюдения безопасной дистанции он врезался в ехавшие попутно автомобили Mazda и Geely. В ГАИ сообщили, что 46-летняя водитель машины Mazda была доставлена в больницу для обследования.
Ранее водитель Lada врезался в машину скорой помощи на проспекте Пушкина в Минске.
Кроме того, грузовик сбил насмерть двух нетрезвых пешеходов в Гомельской области.
Тем временем мы узнали, что можно и нельзя делать в день Николая Чудотворца 19 декабря, который называют Никола Зимний.