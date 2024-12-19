В Минске три автомобиля столкнулись из-за несоблюдения дистанции

Согласно предварительным данным, 19 декабря, в четверг, примерно в 08.40 28-летний водитель Geely ехал по проспекту Дзержинского. На третьем уровне транспортной развязки с проспектом Жукова по причине несоблюдения безопасной дистанции он врезался в ехавшие попутно автомобили Mazda и Geely. В ГАИ сообщили, что 46-летняя водитель машины Mazda была доставлена в больницу для обследования.