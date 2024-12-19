Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске три автомобиля столкнулись из-за несоблюдения дистанции

Массовое ДТП с тремя автомобилями случилось на проспекте Дзержинского в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске три автомобиля столкнулись из-за несоблюдения дистанции, рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, 19 декабря, в четверг, примерно в 08.40 28-летний водитель Geely ехал по проспекту Дзержинского. На третьем уровне транспортной развязки с проспектом Жукова по причине несоблюдения безопасной дистанции он врезался в ехавшие попутно автомобили Mazda и Geely. В ГАИ сообщили, что 46-летняя водитель машины Mazda была доставлена в больницу для обследования.

Ранее водитель Lada врезался в машину скорой помощи на проспекте Пушкина в Минске.

Кроме того, грузовик сбил насмерть двух нетрезвых пешеходов в Гомельской области.

Тем временем мы узнали, что можно и нельзя делать в день Николая Чудотворца 19 декабря, который называют Никола Зимний.