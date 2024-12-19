Замглавы гострудинспекции в Башкирии задержан в Уфе по делу о взятке

«Независимо от занимаемой должности, лица, пренебрегающие Законом, продающие за 30 сребреников свои честь, достоинство и, что самое главное, наносящие своим предательством (а иначе, как предательство это назвать невозможно) вред, ущерб нашим согражданам и в целом авторитету государства, на мой взгляд, подлежат самой строгой ответственности. Я искренне благодарна сотрудникам силовых ведомств, которые пресекли преступную деятельность теперь уже бывшего заместителя руководителя гострудинспекции — гражданина Салихова, — прокомментировала “Башинформу” Татьяна Астрелина. — Сожалею лишь о том, что совершенным преступлением он бросил тень на тех специалистов гострудинспекции, которые ежедневно и самоотверженно защищают трудовые права, в том числе расследуют несчастные случаи на производстве. Уверена, что своим честным, профессиональным трудом Государственная инспекция труда в Республике Башкортостан максимально быстро избавится от того негатива (а он, бесспорно, будет), который причинен нам действиями Салихова».