Кровь лилась ручьём за воротник: в Калининграде BMW сбил женщину на пешеходном переходе

«У неё была разбита голова, кровь лилась ручьём, стекала за воротник. Люди довели женщину до остановки, усадили и пытались остановить кровотечение. Там было много окровавленных салфеток. Кто-то вызвал скорую. Медики забрали её в больницу. Она ничего не помнила о ДТП», — рассказал свидетель.