Кровь лилась ручьём за воротник: в Калининграде BMW сбил женщину на пешеходном переходе

В Калининграде легковушка сбила 62-летнюю женщину. Об этом «Клопс» рассказал очевидец, а также источник в экстренных службах региона.
ДТП произошло 18 декабря около 19:00 на проспекте Победы, 159 в районе пересечения с ул. Менделеева. Белая BMW ехала в сторону центра города и сбила женщину, которая пересекала проспект Победы по пешеходному переходу. На остановке стояло много людей, к пострадавшей тут же бросились очевидцы.
«У неё была разбита голова, кровь лилась ручьём, стекала за воротник. Люди довели женщину до остановки, усадили и пытались остановить кровотечение. Там было много окровавленных салфеток. Кто-то вызвал скорую. Медики забрали её в больницу. Она ничего не помнила о ДТП», — рассказал свидетель.
По данным источника в экстренных службах региона, у 62-летней пострадавшей сотрясение головного мозга и рана затылка. Для обследования и оказания медпомощи её доставили в БСМП.