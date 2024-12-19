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Кровь лилась ручьём за воротник: в Калининграде BMW сбил женщину на пешеходном переходе

62-летнюю пострадавшую увезли в больницу.

В Калининграде легковушка сбила 62-летнюю женщину. Об этом «Клопс» рассказал очевидец, а также источник в экстренных службах региона.

ДТП произошло 18 декабря около 19:00 на проспекте Победы, 159 в районе пересечения с ул. Менделеева. Белая BMW ехала в сторону центра города и сбила женщину, которая пересекала проспект Победы по пешеходному переходу. На остановке стояло много людей, к пострадавшей тут же бросились очевидцы.

«У неё была разбита голова, кровь лилась ручьём, стекала за воротник. Люди довели женщину до остановки, усадили и пытались остановить кровотечение. Там было много окровавленных салфеток. Кто-то вызвал скорую. Медики забрали её в больницу. Она ничего не помнила о ДТП», — рассказал свидетель.

По данным источника в экстренных службах региона, у 62-летней пострадавшей сотрясение головного мозга и рана затылка. Для обследования и оказания медпомощи её доставили в БСМП.