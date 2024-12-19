В Ростове-на-Дону троих мужчин осудили за попытку подрыва блокпоста

В Южном окружном военном суде подозреваемых признали виновными. В зависимости от роли и степени участия в преступлении они получили 10, 13 и 15 лет лишения свободы. Также в качестве наказание утвердили штрафы в 130, 350 и 450 тысяч рублей. Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.