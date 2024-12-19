В Ростове-на-Дону троих мужчин осудили за попытку подрыва блокпоста

В Ростове-на-Дону к длительным срокам заключения приговорили троих мужчин, пытавшихся взорвать блокпост. Дело рассматривалась в Южном окружном военном суде.
По данным инстанции, с февраля по апрель 2022 года двое из осужденных, находясь в Запорожской области, сговорились о совершении теракта. Они планировали взорвать блокпост с помощью СВУ, забрать оружие и убить военных.
Позже мужчины обратились к третьему подельнику с просьбой предоставить им взрывные устройства или компоненты СВУ. Новый участник преступления передал сообщникам взрыватели ручных гранат, а также металлические шарики, предназначенные для стрельбы из пневматического пистолета. В итоге было изготовлено два СВУ.
20 августа 2022 года двое мужчин скрытно направились к блокпосту, но их вовремя задержали военнослужащие Вооруженных Сил России.
В Южном окружном военном суде подозреваемых признали виновными. В зависимости от роли и степени участия в преступлении они получили 10, 13 и 15 лет лишения свободы. Также в качестве наказание утвердили штрафы в 130, 350 и 450 тысяч рублей. Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.