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Под Челябинском подростки спасли сорвавшуюся с 5-го этажа женщину

В Челябинской области подростки спасли сорвавшуюся с 5-го этажа женщину, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло в Коркинском городском округе.

Во время вечерней прогулки в поселке Первомайский трое 16-летних подростков услышали крики. Затем они увидели женщину, которая держалась руками за перекладину балкона. Парни не растерялись: они позвонили в полицию, после бросились в подъезд. Они быстро установили, в какую квартиру нужно попасть. По счастливой случайности нужная дверь оказалась не заперта. Подростки в последнюю минуту спасли женщину от падения.

Полицейским она пояснила, что вышла на балкон, облокотилась на ограждение, потеряла равновесие и сорвалась, но успела ухватиться за перекладину.

Врио начальника ОМВД «Коркинский» подполковник полиции Александр Рябоконь поблагодарил подростков за их смелость и решительность.

несчастный случай