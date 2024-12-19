Под Челябинском подростки спасли сорвавшуюся с 5-го этажа женщину

Во время вечерней прогулки в поселке Первомайский трое 16-летних подростков услышали крики. Затем они увидели женщину, которая держалась руками за перекладину балкона. Парни не растерялись: они позвонили в полицию, после бросились в подъезд. Они быстро установили, в какую квартиру нужно попасть. По счастливой случайности нужная дверь оказалась не заперта. Подростки в последнюю минуту спасли женщину от падения.