Крымские сотрудники ФСБ задержали пятерых мужчин, хранивших оружие

Сотрудники ФСБ нашли дома у фигурантов и в двух схронах пять автоматов Калашникова, три пистолета ПМ, один пистолет ТТ, восемь гранат РГД-5, пять запалов УЗРГМ, один боеприпас ВОГ, а также 218 патронов различных калибров.