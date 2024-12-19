Крымские сотрудники ФСБ задержали пятерых мужчин, хранивших оружие

Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали пятерых граждан России и Украины, хранивших огнестрельное оружие, взрывные устройства и боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники ФСБ нашли дома у фигурантов и в двух схронах пять автоматов Калашникова, три пистолета ПМ, один пистолет ТТ, восемь гранат РГД-5, пять запалов УЗРГМ, один боеприпас ВОГ, а также 218 патронов различных калибров.
Были возбуждены уголовные дела. Мелитопольский межрайонный суд Запорожской области признал виновными. Их приговорили к лишению свободы на сроки от 11 до 13 лет. Отбывать сроки осужденные будут в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, каждого фигуранта оштрафовали 350 тысяч рублей.
«Приговор не вступил в законную силу», — говорится в сообщении.