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Крымские сотрудники ФСБ задержали пятерых мужчин, хранивших оружие

Крымские сотрудники ФСБ задержали пятерых хранивших оружие мужчин.

Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали пятерых граждан России и Украины, хранивших огнестрельное оружие, взрывные устройства и боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ФСБ нашли дома у фигурантов и в двух схронах пять автоматов Калашникова, три пистолета ПМ, один пистолет ТТ, восемь гранат РГД-5, пять запалов УЗРГМ, один боеприпас ВОГ, а также 218 патронов различных калибров.

Были возбуждены уголовные дела. Мелитопольский межрайонный суд Запорожской области признал виновными. Их приговорили к лишению свободы на сроки от 11 до 13 лет. Отбывать сроки осужденные будут в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, каждого фигуранта оштрафовали 350 тысяч рублей.

«Приговор не вступил в законную силу», — говорится в сообщении.

ФСБ