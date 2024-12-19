Вопрос легализации марихуаны в Казахстане прокомментировали в МВД

«Сегодня принято решение об усилении уголовной ответственности в отношении наркопроизводителей, а также смягчении наказания в отношении закладчиков наркотических средств. Другие вопросы по видам наркотиков, по снижению ответственности у нас не рассматриваются», — сказал Санжар Адилов.