Вопрос легализации марихуаны в Казахстане прокомментировали в МВД

Замглавы МВД отметил, что вопрос о легализации марихуаны в настоящее время не рассматривается.
«Сегодня принято решение об усилении уголовной ответственности в отношении наркопроизводителей, а также смягчении наказания в отношении закладчиков наркотических средств. Другие вопросы по видам наркотиков, по снижению ответственности у нас не рассматриваются», — сказал Санжар Адилов.
Он добавил, что опыт других стран в вопросах борьбы с наркотиками и профилактики наркопреступлений находится на изучении в межведомственной рабочей группе.