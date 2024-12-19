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Вопрос легализации марихуаны в Казахстане прокомментировали в МВД

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов на брифинге в Сенате 19 декабря 2024 года ответил на вопрос о позиции МВД по легализации марихуаны в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: gov.kz

Замглавы МВД отметил, что вопрос о легализации марихуаны в настоящее время не рассматривается.

«Сегодня принято решение об усилении уголовной ответственности в отношении наркопроизводителей, а также смягчении наказания в отношении закладчиков наркотических средств. Другие вопросы по видам наркотиков, по снижению ответственности у нас не рассматриваются», — сказал Санжар Адилов.

Он добавил, что опыт других стран в вопросах борьбы с наркотиками и профилактики наркопреступлений находится на изучении в межведомственной рабочей группе.