Минчанин нашел в лесу семена конопли и стал выращивать ее в квартире

Сотрудники наркоконтроля Московского РУВД столицы задержали 46-летнего минчанина. Сообщается, что мужчина по месту жительства организовал помещение для выращивания наркосодержащих растений.
В квартире задержанного оперативники обнаружили и изъяли 4 куста конопли, помещенные в грунт, оборудование для ее выращивания, а также несколько доз готовой к употреблению марихуаны. Фигурант пояснил, что выращивал и изготавливал наркотик для личного потребления после перенесенного заболевания с целью снятия болевых симптомов.
Известно, что мужчина нашел семена дикорастущей конопли в лесу, после чего решил вырастить наркосодержащее растение самостоятельно. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.