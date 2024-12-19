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Минчанин нашел в лесу семена конопли и стал выращивать ее в квартире

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин нашел в лесу семена конопли и стал выращивать ее в квартире. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники наркоконтроля Московского РУВД столицы задержали 46-летнего минчанина. Сообщается, что мужчина по месту жительства организовал помещение для выращивания наркосодержащих растений.

В квартире задержанного оперативники обнаружили и изъяли 4 куста конопли, помещенные в грунт, оборудование для ее выращивания, а также несколько доз готовой к употреблению марихуаны. Фигурант пояснил, что выращивал и изготавливал наркотик для личного потребления после перенесенного заболевания с целью снятия болевых симптомов.

Известно, что мужчина нашел семена дикорастущей конопли в лесу, после чего решил вырастить наркосодержащее растение самостоятельно. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.