Минчанин нашел в лесу семена конопли и стал выращивать ее в квартире

В квартире задержанного оперативники обнаружили и изъяли 4 куста конопли, помещенные в грунт, оборудование для ее выращивания, а также несколько доз готовой к употреблению марихуаны. Фигурант пояснил, что выращивал и изготавливал наркотик для личного потребления после перенесенного заболевания с целью снятия болевых симптомов.