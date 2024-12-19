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Школьник взял машину отца и попал в аварию в Усть-Илимском районе

Подросток получил травмы, его отвели в больницу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Илимском районе школьник взял машину отца и попал в аварию. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, произошло все вечером 18 декабря на улице Ленина в поселке Железнодорожном.

По предварительной информации, 14-летний парень за рулем «ВАЗ 2106» не пропустил внедорожник «Toyota Land Cruiser», которые ехал по главной дроге, и врезался в него. Подросток получил травмы, его отвели в больницу.

Машину парень взял у отца. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.

— На отца пострадавшего составили два административных материала по статье за передачу управления авто лицу, заведомо не имеющему права управления, а также за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП. Произошедшим заинтересовалась прокуратура региона, контролирует ход и результаты проверки. При наличии оснований примут меры реагирования.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что семилетняя девочка скатилась с горки и попала под колеса машины в Братске.