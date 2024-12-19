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Стали известны подробности уголовного дела против заместителя руководителя Гострудинспекции Башкирии

Замглавы ГИТ Башкирии получил взятку за отказ расследовать потерю рабочим пальца.
Источник: Комсомольская правда

ФСБ и СК Башкирии рассказали подробности уголовного дела против заместителя руководителя Государственной инспекции труда республики Азамата Салихова.

Согласно версии следствия, обвиняемый в минувшем июне получил через посредника взятку в 50 тысяч рублей от двоих представителей одного из предприятий за то, что не стал организовывать расследование несчастного случая на производстве, в результате которого рабочий лишился пальца на руке.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Суд постановил запретить Салихову определенные действия на два месяца — до 16 февраля. Известно, что чиновник признал вину и раскаивается.

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