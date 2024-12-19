Стали известны подробности уголовного дела против заместителя руководителя Гострудинспекции Башкирии

Согласно версии следствия, обвиняемый в минувшем июне получил через посредника взятку в 50 тысяч рублей от двоих представителей одного из предприятий за то, что не стал организовывать расследование несчастного случая на производстве, в результате которого рабочий лишился пальца на руке.