Стали известны подробности уголовного дела против заместителя руководителя Гострудинспекции Башкирии

ФСБ и СК Башкирии рассказали подробности уголовного дела против заместителя руководителя Государственной инспекции труда республики Азамата Салихова.
Согласно версии следствия, обвиняемый в минувшем июне получил через посредника взятку в 50 тысяч рублей от двоих представителей одного из предприятий за то, что не стал организовывать расследование несчастного случая на производстве, в результате которого рабочий лишился пальца на руке.
Преступление выявили сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Суд постановил запретить Салихову определенные действия на два месяца — до 16 февраля. Известно, что чиновник признал вину и раскаивается.
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