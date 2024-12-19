Осужденный экс-депутат горсовета Уфы выйдет на свободу

Как сообщал «Ъ-Уфа», Вадим Рамазанов в мае 2023 года был признан Бабушкинским райсудом Москвы виновным по коррупционному делу, получившему в СМИ название «прокурорского». Подсудимому было назначено пять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Мосгорсуд снизил срок до трех лет. Вадим Рамазанов отбывал наказание в ИК № 3 в Уфе.