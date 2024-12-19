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Осужденный экс-депутат горсовета Уфы выйдет на свободу

Калининский райсуд Уфы удовлетворил ходатайство осужденного на три года колонии строгого режима за посредничество во взяточничестве юриста и бывшего депутата горсовета Уфы Вадима Рамазанова. Он просил заменить ему наказание принудительными работами.

Источник: Анна Майорова/URA.RU/TASS

Как сообщал «Ъ-Уфа», Вадим Рамазанов в мае 2023 года был признан Бабушкинским райсудом Москвы виновным по коррупционному делу, получившему в СМИ название «прокурорского». Подсудимому было назначено пять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Мосгорсуд снизил срок до трех лет. Вадим Рамазанов отбывал наказание в ИК № 3 в Уфе.

Помимо осужденного юриста, приговоры вынесены бывшим первому заместителю прокурора Башкирии Олегу Горбунову, прокурору Советского района Уфы Рамилю Гарифуллину и заместителю начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики Артуру Шаретдинову. Им назначено от 8,5 до 17 лет лишения свободы.