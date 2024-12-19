Суд смягчил приговор экс-прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву

Как писал «Ъ», приговор экс-прокурору был вынесен в январе. Кроме лишения свободы суд обязал его выплатить штраф в размере 5,7 млн руб., а также лишил классного чина госсоветника юстиции и звания заслуженный работник прокуратуры. В октябре защита Владимира Фалилеева подала кассационную жалобу на приговор. Бывший руководитель надзорного ведомства области, считающий себя невиновным, просил оправдать его за отсутствием состава преступления.
Согласно версии следствия, Владимир Фалилеев в период своей работы прокурором региона с 2015 по 2018 год получал взятки от местного бизнесмена Олега Ярового. Предприниматель, говорится в материалах дела, передал силовику крупную сумму, а также помог его дочери с лечением в клинике в Германии, а его зятю — с покупкой квартиры. Также, считают следователи, Олег Яровой оплатил расходы по аренде парковки для внедорожника прокурора и приобрел для него охотничью экипировку за 450 тыс. руб. Общая сумма подношений оценивается в 11 млн руб. За это Владимир Фалилеев покровительствовал предпринимателю, например свернул проверку в отношении компании, связанной с коммерсантом.