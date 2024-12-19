Суд смягчил приговор экс-прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву

Согласно версии следствия, Владимир Фалилеев в период своей работы прокурором региона с 2015 по 2018 год получал взятки от местного бизнесмена Олега Ярового. Предприниматель, говорится в материалах дела, передал силовику крупную сумму, а также помог его дочери с лечением в клинике в Германии, а его зятю — с покупкой квартиры. Также, считают следователи, Олег Яровой оплатил расходы по аренде парковки для внедорожника прокурора и приобрел для него охотничью экипировку за 450 тыс. руб. Общая сумма подношений оценивается в 11 млн руб. За это Владимир Фалилеев покровительствовал предпринимателю, например свернул проверку в отношении компании, связанной с коммерсантом.