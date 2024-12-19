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Директора татарстанских детсадов наживались на «мертвых душах»

КАЗАНЬ, 19 декабря, ФедералПресс. Два директора детсадов в Казани подозреваются в мошенничестве. Руководители неправомерно получали средства из бюджета.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Прокуратура Приволжского района Казани провела проверку в двух частных дошкольных образовательных учреждениях и установила, что их руководство получало субсидии из бюджета за завышенные данные о количестве воспитанников садика», — сообщили в надзорном ведомстве.

Установлено, что учреждения предоставляли минобру региона ложные данные о числе детей, что позволило им незаконно получать средства якобы на зарплаты работников, а также на приобретение учебников и игрушек. По факту деньги они оставляли себе.

В итоге были возбуждены два уголовных дела по статье о мошенничестве при получении субсидий. Наказание в рамках этой статьи достигает 10 лет лишения свободы.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что чиновник из Татарстана подозревается в покровительстве частным фирмам при аренде госимущества.