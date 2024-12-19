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Путин назвал разлив мазута в Черном море «экологической бедой»

Президент Владимир Путин назвал «экологической бедой» последствия разлива мазута с танкеров в Черном море. Он заявил, что к субботе, 21 декабря, «море должно утихнуть», и можно будет заняться восстановлением берега.

Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

«Надо сделать все, чтобы убрать топливо, которое появляется на берегу», — сказал президент во время «Итогов года». Путин рассказал, что губернатор Краснодарского доложил ему, что на месте ЧП работает группировка из 4 тыс. человек и дополнительные силы пока не нужны.

Как уточнил глава государства, следователи считают, что капитаны судов, которые попали в аварию, нарушили меры предосторожности. «Некоторые суда ушли в укрытие: с ними все нормально. А эти не ушли, да и на якорь встали не там, где было положено», — пояснил он.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе во время сильного шторма 15 декабря. У одного судна оторвало носовую часть, второе село на мель в районе порта Тамань. 11 членов экипажа «Волгонефть-212» попали в больницу с переохлаждением, один человек погиб. Экипаж «Волгонефть-239» не пострадал. Задержаны оба капитана танкеров, возбуждено уголовное дело.

В результате крушения разлилось около 3 тыс. тонн мазута. Вчера, 18 декабря, на пляжах Краснодарского края собрали 100 тонн нефтепродуктов. На берег выносит погибших дельфинов и птиц.

экология
Путин Владимир