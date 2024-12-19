Путин назвал разлив мазута в Черном море «экологической бедой»

Как уточнил глава государства, следователи считают, что капитаны судов, которые попали в аварию, нарушили меры предосторожности. «Некоторые суда ушли в укрытие: с ними все нормально. А эти не ушли, да и на якорь встали не там, где было положено», — пояснил он.