Массовая авария с грузовиками и пассажирским автобусом произошла на Урале

— В результате ДТП пострадал водитель Fiat, с различными травмами доставлен в больницу. Медики оказывают необходимую помощь. Водители грузовых автомашин не пострадали. В салоне автобуса в момент ДТП находилось 19 пассажиров, следовали из города Екатеринбург в сторону города Каменск-Уральский, в момент ДТП никто из них не пострадал, — рассказали в ГИБДД Свердловской области.