Массовая авария с грузовиками и пассажирским автобусом произошла на Урале

Массовая авария произошла на 87-м километре трассы Екатеринбург — Курган. В ДТП угодили сразу четыре автомобиля. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Авария случилась днем 19 декабря. По предварительной информации, водитель на Fiat выбрал неправильную скорость, машину занесло, из-за чего произошло столкновение с грузовиком Volvo с полуприцепом, грузовиком DAF с полуприцепом и пассажирским автобусом Yutong.
— В результате ДТП пострадал водитель Fiat, с различными травмами доставлен в больницу. Медики оказывают необходимую помощь. Водители грузовых автомашин не пострадали. В салоне автобуса в момент ДТП находилось 19 пассажиров, следовали из города Екатеринбург в сторону города Каменск-Уральский, в момент ДТП никто из них не пострадал, — рассказали в ГИБДД Свердловской области.
На данный момент на месте аварии автоинспекторы работают на месте. По факту столкновения назначена проверка. В ГИБДД призвали водителей выбирать безопасную скорость.