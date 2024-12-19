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Массовая авария с грузовиками и пассажирским автобусом произошла на Урале

На трассе Екатеринбург — Курган произошла массовая авария с грузовиками.

Источник: ГИБДД Свердловской области

Массовая авария произошла на 87-м километре трассы Екатеринбург — Курган. В ДТП угодили сразу четыре автомобиля. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Авария случилась днем 19 декабря. По предварительной информации, водитель на Fiat выбрал неправильную скорость, машину занесло, из-за чего произошло столкновение с грузовиком Volvo с полуприцепом, грузовиком DAF с полуприцепом и пассажирским автобусом Yutong.

— В результате ДТП пострадал водитель Fiat, с различными травмами доставлен в больницу. Медики оказывают необходимую помощь. Водители грузовых автомашин не пострадали. В салоне автобуса в момент ДТП находилось 19 пассажиров, следовали из города Екатеринбург в сторону города Каменск-Уральский, в момент ДТП никто из них не пострадал, — рассказали в ГИБДД Свердловской области.

На данный момент на месте аварии автоинспекторы работают на месте. По факту столкновения назначена проверка. В ГИБДД призвали водителей выбирать безопасную скорость.